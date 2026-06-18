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18 июня, 02:41

Фанаты сборной ДР Конго скандировали имя Месси после ничьей с Португалией

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Болельщики сборной ДР Конго после ничьей против Португалии (1:1) в матче чемпионата мира-2026 скандировали кричалку про аргентинского нападающего Лионеля Месси.

В социальных сетях были опубликованы видео, как капитан португальцев Криштиану Роналду покидает поле под крики фанатов: «Месси! Месси! Месси!» 41-летний португалец никак не отреагировал на провокации фанатов.

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Аргентина в 1-м туре ЧМ-2026 разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Месси. 38-летний аргентинец сравнялся по голам на чемпионатах мира с рекордом Мирослава Клозе — у них по 16 мячей.

Португалия и ДР Конго набрали по 1 очку и делят первое и второе места в группе К. Во втором матче 1-го тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.

Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.

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