Ибрагимович раскритиковал Роналду после матча с ДР Конго

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду за момент на 68-й минуте матча чемпионата мира-2026 против ДР Конго (1:1). Португальский нападающий пробил мимо правой штанги, упустив возможность вывести португальцев вперед.

«Обычно, будучи нападающим, ты двигаешься от одной штанги к другой, чтобы увести с собой защитника и освободить место для партнера. Очевидно, что в этом моменте ты сделал неправильный выбор, Криштиану», — заявил Ибрагимович в эфире телеканала Fox.

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Португалия и ДР Конго набрали по 1 очку и делят первое и второе места в группе К. Во втором матче 1-го тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.

Во 2-м туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.