Тарасов о матче Португалия — Испания: «Хотелось больше зрелища»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Португалией и Испанией (0:1).

«Смотрел матч. Хотелось больше зрелища. Победить могла любая из команд. Я желал прохода Португалии из-за последнего турнира Роналду. Хотелось, чтобы он максимально далеко прошел. Но испанцы воспользовались своим моментом и решили исход встречи. Португальцы чуть потеряли концентрацию и сразу получили мяч в свои ворота. Здесь игра шла до гола», — сказал Тарасов «СЭ».

Сборная Испании вышла в 1/4 финала, где сыграет с Бельгией. Этот матч состоится 10 июля.