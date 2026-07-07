Кукурелья: «Испания не дала Роналду почувствовать себя комфортно, но он все равно смог создать моменты»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал игру против нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Испанцы обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира. Победный гол на 91-й минуте забил полузащитник Микель Мерино.

«Криштиану Роналду — легенда футбола. Он вдохновил многих молодых людей, и играть против него всегда мотивирует, потому что в детстве я смотрел его матчи по телевизору, а теперь у меня появился шанс встретиться с ним на чемпионате мира.

Это было действительно хорошее выступление. Мы отлично справились. Наша команда не дала Роналду почувствовать себя комфортно, но он все равно смог создать пару моментов», — цитирует футболиста AS.

Ранее 41-летний Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.

В четвертьфинале турнира сборная Испании сыграет с Бельгией. Встреча пройдет 10 июля в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.