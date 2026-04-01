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1 апреля, 01:12

Спинаццола: «Невероятно обидно нам, нашим семьям, всем итальянским детям, которые не увидят сборную на ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины (1:1, пен. — 1:4) в стыковом матче ЧМ-2026.

«Сборная Италии довела дело до пенальти, хотя у нас было три или четыре шанса на победу. Невероятно обидно. Нам, нашим семьям, всем итальянским детям, которые не увидят сборную на чемпионате мира.

Грустно видеть, как плачут молодые игроки, но все самое лучшее у них еще впереди. У меня же совершенно точно был последний шанс попасть на чемпионат мира. Жаль, но мне обидно за всю страну», — цитирует официальный сайт УЕФА Спинаццолу.

Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.

Футболисты сборной Боснии празднуют победу над Италией и&nbsp;выход на&nbsp;ЧМ-2026.Италия проклята и проиграла Боснии, сумасшедшая победа Швеции, Монтелла осчастливил Турцию, а чехи — короли пенальти
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Чемпионат мира по футболу 2026

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