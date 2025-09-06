Бастони: «Сборной Италии очень была нужна убедительная победа»

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони прокомментировал крупную победу над Эстонией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Нам очень была нужна убедительная победа. Рады результату, потому что много работали в эти дни. Тренер просил нас играть энергично и биться за победу, и мы вышли на поле с огромным желанием», — цитирует пресс-служба УЕФА Бастони.

Италия набрала 6 очков в 3 матчах и занимает третье место в группе I. В следующем туре итальянцы сыграют против Израиля. Матч состоится в понедельник, 8 сентября.