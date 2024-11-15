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Тедеско назвал причины поражения Бельгии от Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал поражение от Италии (0:1) в матче Лиги наций.

«Мы играли недостаточно активно в первые 20 минут. Но потом игра изменилась. Мы стали создавать хорошие моменты, контролировали ход матча, но упустили много возможностей. У нас молодая команда. Сегодня многие молодые игроки вышли в стартовом составе или вышли на замену. Это здорово», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Бельгийцы лишились шансов на выход в плей-офф, так как первые два места в группе заняли итальянцы и французы.

Дучано Спаллетти и&nbsp;Доменико Тедеско. Спаллетти усложнил жизнь Тедеско, Англия разгромила греков и вырвалась в лидеры, Франция уныла без Мбаппе
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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