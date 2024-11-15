Спаллетти усложнил жизнь Тедеско, Англия разгромила греков и вырвалась в лидеры, Франция уныла без Мбаппе

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Шанс для Израиля

Лига А

К ключевой для Бельгии игре в состав «красных дьяволов» вернулся ее лучший снайпер Лукаку, хотя изначально сообщалось, что форвард возьмет паузу до следующего года. С другой стороны, Доменико Тедеско не мог рассчитывать на таких важных игроков, как Де Брейне, Доку и Тилеманс. А без них перевес Италии по итогам первого тайма обеспечил одноклубник Лукаку по «Наполи» Ди Лоренцо. Защитник пасом фактически на пустые ворота подарил Тонали его первый гол в двадцатом матче за «Скуадру адзурру».

Отбывший дисквалификацию после скандала со ставками полузащитник в прошлый раз забивал 460 дней назад в составе «Ньюкасла». Как оказалось, Тонали решил судьбу игры, тогда как прибавившим после перерыва бельгийцам не удалось ничего. Хотя в концовке шансы были у пробившего головой в сантиметрах от цели Лукаку и попавшего в штангу Фаса. Чтобы остаться первой, Италии достаточно не проиграть французам. Ну а Бельгия теоретически может даже вылететь, так как первое набранное Израилем очко оставило тому шансы на выживание.

Привыкающая играть осенью без не вызванного в сборную Мбаппе Франция обеспечила себе выход в плей-офф в почти камерной обстановке и совсем не так, как хотелось. Из-за опасений беспорядков на гигантский «Стад де Франс» продали порядка 20 тысяч билетов, и тех, кто пришел на стадион, от поля отделяли решетки с шипами. К обеспечению безопасности привлекли внушительные силы из расчета «один полицейский на четыре зрителя», у всех проверяли документы, а к демонстрации были разрешены только флаги Франции и Израиля.

Игра же для «Трехцветных» складывалась непросто. Удар капитана Канте остановил голкипер, Барколя махнул мимо мяча в районе площади ворот, а гости едва не открыли счет после стандарта. Неприятной новостью для Дидье Дешама стал желтая карточка Камавинги, который заработал дисквалификацию на заключительный матч с Италией. А там нужно будет забивать Доннарумме после того, как не удалось поставить в тупик выдавшего серию крутых сейвов Перетца. Благодаря своему вратарю Израиль стал третьей — после Грузии и Люксембурга — командой, которая не проиграла Франции в эпоху Дешама и не пропустила, занимая место ниже 80-го в рейтинге ФИФА.

И В Н П М О 1. Италия 5 4 1 0 12-5 13 2. Франция 5 3 1 1 9-5 10 3. Бельгия 5 1 1 3 6-8 4 4. Израиль 4 0 1 4 4-13 1

Шедевр дебютанта

Лига В

Перед важнейшим матчем сборной Англии сложилась удивительная ситуация. Ли Карсли, который скоро передаст дела Томасу Тухелю, не досчитался львиной доли привычного стартового состава. Райс, Сака, Александер-Арнолд, Фоден, Грилиш, Палмер, Колвилл — все по различным причинам остались вне игры. Харри Кейн даже назвал ситуацию позором и напомнил, что сборная страны — превыше всего и важнее клубов.

При этом сам капитан начал встречу на скамейке запасных, откуда наблюдал, как Беллингем бросил в прорыв Мадуэке, а тот выложил мяч под удар Уоткинсу. В свою очередь у ворот гостей случилось мерсисайдское дерби в миниатюре, и голкипер «Эвертона» Пикфорд остановил удар расстреливавшего ближний угол защитника «Ливерпуля» Цимикаса. Другой представитель красных — Джонс — дебютировал в сборной Англии. Еще две премьеры состоялись, когда после перерыва на поле появились защитник «Ньюкасла» Холл и атакующий хавбек «Астон Виллы» Роджерс.

А на поле и в группе все решали детали. Пикфорд снова спас, не дав забить Иоаннидису, что было очень важно в том числе и в плане соотношения мячей в очных встречах. Ну а Беллингем развернул удачу в свою сторону. Один раз его удар головой остановила штанга, но в итоге — уже после атаки Джуда с дальней дистанции — от той же стойки мяч отлетел в спину Влаходимосу и срикошетил в сетку. И настоящий праздник для Англии устроил красивейший удар пяткой в исполнении Джонса.

«Три льва» взяли убедительный реванш за октябрьское фиаско на «Уэмбли» и вырвались на первое место. Последний барьер на пути обратно в лигу А — домашняя игра с Ирландией. Греции же первое в турнире поражение сулит дорогу в стыки, где она встретится с одной из сборных, занявших третьи места в элитном дивизионе.

А в Дублине определилась судьба Ирландии и Финляндии, и это была качельная игра. По ходу первого тайма «Парней в зеленом» дважды спасла штанга. В свою очередь Фергюсон идеально замкнул подачу Джонстона. Потом, правда, выставленная рука форварда «Брайтона» встретилась с мячом в собственной штрафной, но победу хозяевам отстоял Келлехер. Голкипер «Ливерпуля» парировал пенальти в исполнении Похьянпало. Финны вылетели, а ирландцев ждут стыки за выживание с кем-то из занявших вторые места в лиге С.

И В Н П М О 1. Англия 5 4 0 1 11-3 12 2. Греция 5 4 0 1 9-4 12 3. Ирландия 5 2 0 3 3-7 6 4. Финляндия 5 0 0 5 2-11 0

Норвегия минимум в стыках

Отправив сборную Казахстана в лигу С и обеспечив себе максимально возможный в текущей ситуации баланс очков, австрийцы превратились в одних из самых заинтересованных зрителей сражения их главных конкурентов — Словении и Норвегии. И те выдали насыщенную игру, тон в которой задал быстрый гол гостей. Они быстро вернули к штрафной мяч после выноса Облака, а Нуса проскочил между бывшими игроками РПЛ Бийолом и Дркушичем и поставил вратаря в тупик футзальным ударом с носка.

Словенцы ответили попаданием Млакара в перекладину, но так как после его атаки со «второго этажа» форвард получил удар в голову, Шешко восстановил равновесие с пенальти. В свою очередь Холанн из-за штрафной выстрелил в штангу, но в концовке первого тайма умчался к воротам после блестящего паса Берге и не оставил шансов Облаку. 35 голов за 38 матчей в сборную — лучшая результативность на уровне сборных в Европе с 1972 года, когда в стандартном для себя режиме голевой машины работал великий немец Герд Мюллер (43 гола).

Антонио Нуса и Юлиан Рюэрсон. Фото Reuters

Впрочем, главным героем в Любляне стал все же не Холанн, а Нуса. После того, как подстраховавший вратаря защитник скандинавов не дал Шешко оформить дубль, дуплетом выстрелил вингер «Лейпцига». Облаку выручить было сложно, так как рикошет придал обводящему удару невероятную траекторию. Гол Хауге стал уже контрольным выстрелом.

Теперь судьба первого места решится в заочном споре викингов с австрийцами. Холанн, впрочем, может забить Казахстану даже пять мячей, но Австрия при равенстве очков будет выше за счет результатов личных встреч (1:2, 5:1). При этом норвежцы не опустятся ниже второго места благодаря двум победам над словенцами (3:0, 4:1). Как минимум стыки за повышение у них будут

И В Н П М О 1. Австрия 5 3 1 1 13-4 10 2. Норвегия 5 3 1 1 10-7 10 3. Словения 5 2 1 2 6-8 7 4. Казахстан 5 0 1 4 0-10 1

Македонцы идут на повышение

Лига С

Уволив после октябрьских неудач Александра Петракова, Армения проводила первый матч под началом временно исполняющего обязанности главного тренера Сурена Чахаляна, который с 2022 года занимал пост технического директора федерации футбола Армении. В старте хозяев вышла пятерка представителей РПЛ — Тикнизян, Сперцян, Севикян, Иву и Арутюнян. Последний в итоге сфолил в собственной штрафной, что стоило пенальти и пропущенного гола. А еще — поражения, которое перевернуло с ног на голову все расклады в группе.

Фареры взлетели с четвертого места на второе, которое дает право на стыковые игры с возможностью повышения в классе. Получается, в заключительном туре игра Латвии и Армении при ничейном исходе лишит всяких перспектив обе сборные, а возможному победителю останется надеяться, что обеспечившая себе выход в Лигу В Македония сохранит силы после празднования и обыграет островитян. При возможном равенстве очков ключевым фактором станут результаты личных встреч. Здесь у Фарер преимущество над армянской командой (2:2, 1:0), но они уступают Латвии (1:1, 0:1).

Прибалтийская команда, кстати, прилично потрепала нервы Македонии, которая по ходу игры потеряла свою звезду Элмаса. В итоге победным оказался удар Серафимова с острого угла при подаче корнера.