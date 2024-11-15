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Сегодня, 04:41

Аргентина проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче против сборной Парагвая.
Фото Reuters

Сборная Парагвая переиграла команду Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес на 11-й мниуте открыл счет. Парагвайцам почти сразу удалось отыграться — отличился Антонио Санабриа. Сразу после перерыва защитник Омар Альдерете забил второй гол хозяев и принес парагвайской команде победу.

Сборная Аргентины лидирует в турнирной таблице — 22 очка. Парагвай идет на 6-й строчке — 16 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
15 нояб, 02:30. Defensores del Chaco (Асунсьон)
Парагвай
2:1
Аргентина
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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