Аргентина проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026

Сборная Парагвая переиграла команду Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1.

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес на 11-й мниуте открыл счет. Парагвайцам почти сразу удалось отыграться — отличился Антонио Санабриа. Сразу после перерыва защитник Омар Альдерете забил второй гол хозяев и принес парагвайской команде победу.

Сборная Аргентины лидирует в турнирной таблице — 22 очка. Парагвай идет на 6-й строчке — 16 очков.