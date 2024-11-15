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Парагвай — Аргентина: смотреть матч отборочного турнира чемпионата мира

Сборные Парагвая и Аргентины проводят матч отборочного турнира ЧМ-2026
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Сборные Парагвая и Аргентины проводят матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на пятницу, 15 ноября. Игру принимает стадион «Дефенсорес дель Чако» в городе Асунсьон. Начало встречи — в 2.30 по московскому времени.

Трансляция матча Парагвай — Аргентина доступна в телеэфире и онлайн — смотреть игру можно на канале и сайте «Матч ТВ». Начало — в 2.25 15 ноября.

Ключевые события и результат игры Парагвай — Аргентина можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
15 нояб, 02:30. Defensores del Chaco (Асунсьон)
Парагвай
Аргентина

После 10 туров южноамериканского отборочного цикла ЧМ-2026 Аргентина возглавляет общую турнирную таблицу из десяти команд с 22 очками (7 побед, 1 ничья, 2 поражения). Парагвай с 13 очками располагается на 6-м месте.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны — США, Канада и Мексика. Число участников финального турнира было увеличено с 32 до 48 команд.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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