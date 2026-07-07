Дисциплинарный комитет ФИФА выпустил заявление по поводу ситуации с Балогуном

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) выпустил заявление, в котором подробно объяснил решение о приостановлении дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на один матч чемпионата мира-2026.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Из-за этого форвард должен был пропустить игру 1/8 финала против Бельгии, однако 5 июня в ФИФА заявили о приостановке дисквалификации.

«1. 1 июля 2026 года во время матча чемпионата мира по футболу-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины игрок сборной США Фоларин Балоган был удален с поля с прямой красной карточкой на 64-й минуте за серьезный фол после просмотра ВАР. После матча, несмотря на удаление, он вышел на поле, чтобы отпраздновать победу со своими товарищами по команде.

2. 2 июля 2026 года ФИФА возбудила дисциплинарное производство в отношении Балогуна за возможные нарушения статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА (удаление и связанная с ним дисквалификация) и статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА (ненадлежащее поведение игроков, связанное с празднованием).

3. 5 июля 2026 года Дисциплинарный комитет ФИФА признал Балогуна виновным в обоих нарушениях, назначил наказание в виде дисквалификации на один матч (условно с испытательным сроком на один год) и штрафа в размере 40000 долларов США и уведомил стороны о решении.

4. В отношении спортивной санкции Дисциплинарный комитет ФИФА назначил дисквалификацию на один матч. В решении было специально указано, что эта дисквалификация включает автоматическое отстранение, которое в противном случае должно было бы быть отбыто в предстоящем матче чемпионата мира США против Бельгии, запланированном на 6 июля 2026 года. На практике, при отсутствии дальнейших мер со стороны Дисциплинарного комитета ФИФА, Балогун не имел бы права участвовать в этом матче.

5. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, которая предоставляет ему право приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, и постановил, что исполнение дисквалификации на один матч приостанавливается на испытательный срок в один год. В результате Балогун не обязан немедленно отбывать дисквалификацию. Санкция остается в состоянии ожидания в течение испытательного срока и будет активирована только в том случае, если он совершит другое нарушение аналогичного характера и тяжести в течение этого года. В случае повторного нарушения условная дисквалификация будет применена в дополнение к любому новому наказанию за последующее нарушение.

6. Помимо условной дисквалификации, Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф в размере 40000 долларов США, разделив половину суммы за нарушение статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА и половину за нарушение статьи 66. Федерация футбола США была признана солидарно ответственной за выплату штрафа в соответствии со статьёй 6.5 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

7. Во-первых, Дисциплинарный комитет ФИФА (как и любой другой судебный орган ФИФА) является независимым в соответствии с Уставом ФИФА и Дисциплинарным кодексом ФИФА. Председатели, заместители председателей и другие члены судебных органов ФИФА соответствуют критериям независимости, определенным в Регламенте по управлению ФИФА, что гарантирует их беспристрастность.

8. Во-вторых, Дисциплинарный комитет ФИФА не отменил удаление господина Балогуна, а подтвердил дисквалификацию на один матч в результате красной карточки, полученной им 1 июля 2026 года. Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение только о дальнейших дисциплинарных санкциях после удаления.

9. Статья 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА гласит, что «удаление автоматически влечет за собой дисквалификацию на следующий матч». Аналогично, статья 10.5 Регламента чемпионата мира по футболу 2026 гласит, что «если игрок или официальное лицо команды удаляется с поля в результате прямой или косвенной красной карточки (второе предупреждение), он автоматически дисквалифицируется на следующий матч своей команды. Кроме того, могут быть применены дополнительные санкции».

10. В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА решил приостановить на испытательный срок в один год исполнение автоматической дисквалификации, назначенной им на основании статьи 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА и статьи 10.5 Регламента чемпионата мира 2026. Данное решение было принято с учетом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств.

11. В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет ФИФА имеет право приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, если они не связаны с договорными матчами — что, конечно, не имело места. Следует добавить, что применение статьи 27 не является беспрецедентным: аналогичные решения уже принимались во время отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.

12. В Дисциплинарном кодексе ФИФА и Регламенте чемпионата мира 2026 нет положений, запрещающих Дисциплинарному комитету ФИФА использовать свои полномочия в соответствии со статьей 27. Применение таких полномочий полностью соответствует общим руководящим принципам определения применимых дисциплинарных санкций согласно статье 25 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

13. Рассмотрение юридических последствий красных карточек в футболе не является чем-то новым. Например, в большинстве высших лиг, входящих в ассоциации-члены УЕФА, отмена красных карточек является обычной дисциплинарной мерой, и это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения каких-либо «красных линий». И опять же, следует подчеркнуть, что в рассматриваемом решении сама красная карточка не была отменена. Приостановка действия красной карточки на основании явного положения применимых регламентов является гораздо более сбалансированной мерой», — говорится в заявлении.

Сборная США с Балогуном в составе проиграла сборной Бельгии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира-2026 и покинула турнир.