Гарсия после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026: «Мы показали, что Бельгия — великая футбольная нация»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над сборной США (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Я думаю, сейчас в Бельгии четыре часа утра. Всем, кто встал среди ночи, чтобы поддержать нас, я хочу сказать огромное спасибо. Они должны быть счастливы и горды сегодня своими игроками. Мы показали, что Бельгия — великая футбольная нация.

Игроки были выдающимися и идеально следовали игровому плану. Мы контролировали ход матча. Еще раз — это была настоящая командная работа. Единственное большое разочарование, единственное темное облако сегодня вечером — это травма Амаду Онаны. Мы были должны ему продолжать играть во втором тайме, выиграть матч и выйти в четвертьфинал», — цитирует французского тренера сайт Международной федерации футбола.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Бельгия сыграет с Испанией.