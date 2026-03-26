Чехия — Ирландия: во сколько стыковой матч ЧМ-2026, где смотреть
Сборные Чехии и Ирландии встретятся в стыковом раунде ЧМ-2026
Сборные Чехии и Ирландии встретятся в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Чехия — Ирландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Победитель этого матча в финальном стыковом раунде за путевку на чемпионат мира встретится с Данией или Северной Македонией.
Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно на сайте «СЭ» в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре.
Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.
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