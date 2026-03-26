Сборные Чехии и Ирландии встретятся в стыковом раунде ЧМ-2026

Сборные Чехии и Ирландии встретятся в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на «Фортуна Арене» в Праге, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Чехия — Ирландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.

26 марта, 22:45. Fortuna Arena (Прага)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель этого матча в финальном стыковом раунде за путевку на чемпионат мира встретится с Данией или Северной Македонией.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно на сайте «СЭ» в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре.

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.