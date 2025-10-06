Футбол
Сегодня, 19:28

Агент Тикнизяна: «Есть определенные проблемы с визой. Федерация Армении заверила, что все будет решено»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника сборной Армении Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с визой игрока для участия в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Ирландии.

Ранее Metaratings сообщил, что футболист «Црвены Звезды» не получил визу в Ирландию из-за проблем с документами.

«Пока есть определенные проблемы с визой. Наир отправился в расположение сборной. Федерация Армении заверила, что проблема будет решена», — сказал Клюев «СЭ».

Игра четвертого тура отбора чемпионата мира между Ирландией и Арменией состоится 14 октября в Дублине.

Наир Тикнизян
