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Сегодня, 02:53

Дэвид стал вторым после Месси игроком, оформившим хет-трик на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Жонатан Дэвид.
Фото Reuters

Сборная Канады увеличила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Катара.

На 2-й добавленной ко второму тайме минуте нападающий Джонатан Дэвид отправил мяч в сетку ворот катарцев и сделал счет 6:0. Для 26-летнего канадца этот гол стал третьим в матче.

Он стал вторым игроком, который оформил хет-трик на ЧМ-2026. Ранее это сделал капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче против Алжира (3:0).

Теперь у Дэвида 42 забитых мяча за сборную Канады. Он является рекордсменом своей команды по голам.

В предыдущем туре группового турнира Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар поделил очки с Швейцарией (1:1).

Чемпионат мира. Группа B.
19 июня, 01:00. BC Place (Ванкувер)
Канада
6:0
Катар
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