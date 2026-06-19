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Сегодня, 03:02

Матч Канада — Катар закончился массовой потасовкой игроков и тренеров

Евгений Козинов
Корреспондент

После финального свистка в матче чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Катара (6:0) на поле возникла потасовка между игроками и тренерами.

На стадионе «БЦ Плейс» в Ванкувере, когда главный арбитр встречи Кристиан Гарай сигнализировал об окончании игры, группы игроков обеих команд стали выяснять отношения у средней линии поля. Однако конфликт был быстро погашен и главный тренер канадцев собрал своих игроков в круг, чтобы поговорить.

На 52-й минуте встречи канадский полузащитник Исмаэль Коне после столкновения с катарским защитником Ассимом Мадибо получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Катарская команда доигрывала эту встречу вдевятером, так как Мадибо был удален за фол на Коне, а в первом тайме красную карточку получил Хомам Ахмед.

Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.

В третьем туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.

Чемпионат мира. Группа B.
19 июня, 01:00. BC Place (Ванкувер)
Канада
6:0
Катар

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