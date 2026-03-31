Чехия примет Данию в стыковом матче чемпионата мира

Чехия примет Данию в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года во вторник, 31 марта. Игра пройдет на «эпет Арене» в Праге, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Чехия — Дания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы.

31 марта, 21:45. epet ARENA (Прага)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В полуфинальном стыковом раунде ЧМ-2026 Чехия победила Ирландию (2:2, 4:3 по пенальти), а Дания обыграла Северную Македонию со счетом 4:0.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».