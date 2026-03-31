Босния и Герцеговина примет Италию в стыковом матче ЧМ-2026

Босния и Герцеговина примет Италию в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года во вторник, 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Билино Поле» в Зенице, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Босния и Герцеговина — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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31 марта, 21:45. Билино Поле (Зеница)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В полуфинальном стыковом раунде Босния и Герцеговина победила Уэльс (1:1, 4:2 по пенальти), а Италия — Северную Ирландию (2:0).

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».