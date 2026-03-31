Косово — Турция: время начала стыкового матча ЧМ-2026 и где смотреть
Косово примет Турцию в стыковом матче чемпионата мира
Косово примет Турцию в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года во вторник, 31 марта. Игра будет проходить на стадионе «Фадил Воккри» в Приштине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
За ключевыми событиями и результатом игры Косово — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
В полуфинальном стыковом раунде Косово обыграло Словакию со счетом 4:3, а Турция победила Румынию со счетом 1:0.
Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира 2026 года можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
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