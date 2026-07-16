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Сегодня, 20:42

Семин о шансах Месси на «Золотой мяч»: «Фаворит в борьбе за награду — Кварацхелия»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о претендентах на «Золотой мяч» — 2026.

По информации Polymarket, в течение ЧМ-2026 шансы Месси на «Золотой мяч» выросли до 41 процента. Вторую позицию занимает Ламин Ямаль (30 процентов), третий — Харри Кейн (17 процентов).

«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Но для меня главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» является Хвича Кварацхелия. Он — лидер «ПСЖ», выиграл Лигу чемпионов и выполнял ключевую роль в команде», — сказал Семин «СЭ».

В прошедшем сезоне 25-летний грузин провел 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач. Сборная Грузии не вышла на ЧМ-2026.

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Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
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