Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 15 июля
Опубликован топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 на 15 июля
«СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 (на 15 июля). Гонку возглавляет француз Килиан Мбаппе (8 голов), он опережает аргентинца Лионеля Месси, у которого тоже 8 забитых мячей, по дополнительным показателям (количество результативных передач). Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанн с 7 голами. В топ-5 вошел английский полузащитник Джуд Беллингем, который оформил дубль в матче 1/4 финала против Норвегии. Британец сместил с пятой строчки француза Усмана Дембеле. Также на одну строчку поднялся Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти в матче 1/2 финала против Франции.
Топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 по футболу
- Килиан Мбаппе (Франция) — 8
- Лионель Месси (Аргентина) — 8
- Эрлинг Холанн (Норвегия) — 7
- Харри Кейн (Англия) — 6
- Джуд Беллингем (Англия) — 6
- Усман Дембеле (Франция) — 5
- Микель Оярсабаль (Испания) — 4
- Исмаила Сарр (Сенегал) — 4
- Жуниор Винисиус (Бразилия) — 4
- Хулиан Киньонес (Мексика) — 4
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