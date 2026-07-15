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Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 15 июля

Опубликован топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 на 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

«СЭ» публикует топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 (на 15 июля). Гонку возглавляет француз Килиан Мбаппе (8 голов), он опережает аргентинца Лионеля Месси, у которого тоже 8 забитых мячей, по дополнительным показателям (количество результативных передач). Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанн с 7 голами. В топ-5 вошел английский полузащитник Джуд Беллингем, который оформил дубль в матче 1/4 финала против Норвегии. Британец сместил с пятой строчки француза Усмана Дембеле. Также на одну строчку поднялся Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти в матче 1/2 финала против Франции.

Топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 по футболу

  1. Килиан Мбаппе (Франция) — 8
  2. Лионель Месси (Аргентина) — 8
  3. Эрлинг Холанн (Норвегия) — 7
  4. Харри Кейн (Англия) — 6
  5. Джуд Беллингем (Англия) — 6
  6. Усман Дембеле (Франция) — 5
  7. Микель Оярсабаль (Испания) — 4
  8. Исмаила Сарр (Сенегал) — 4
  9. Жуниор Винисиус (Бразилия) — 4
  10. Хулиан Киньонес (Мексика) — 4
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