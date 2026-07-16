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Сегодня, 07:05

Билет на пресс-конференцию перед финалом ЧМ-2026 обойдется в 80 долларов США

Павел Лопатко

Международная федерация футбола (ФИФА) проведет пресс-конференцию перед финалом чемпионата мира-2026, на которую можно будет купить билет за 80 долларов США, сообщает ESPN.

Участниками пресс-конференции станут тренеры и игроки сборных Аргентины и Испании, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Пресс-конференции перед крупными футбольными финалами, включая чемпионат мира и Лигу чемпионов, традиционно проводятся за день до матча перед представителями СМИ и вещателями.

Но ФИФА разрешит ограниченному числу зрителей присутствовать на мероприятии в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке 17 июля, и откажется от обычной предматчевой пресс-конференции за день до игры.

Пресс-конференция организована коммерческим партнером ФИФА — компанией Fanatics — в рамках её четырехдневного мероприятия Fanatics Fest.

Финал ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина, состоится 19 июля.

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