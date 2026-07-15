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Двукратный чемпион НБА Газоль — о сборной Испании по футболу: «Мы гордимся»

Алина Савинова

Председатель комиссии спортсменов МОК и двукратный чемпион НБА Пау Газоль отреагировал на выход сборной Испании в финал чемпионата мира-2026 и восхитился игрой испанских футболистов.

Во вторник, 14 июля, Испания обыграла Францию в полуфинале турнира со счетом 2:0.

«В финал! Какой потрясающий матч от всей команды! Мы гордимся сборной Испании», — написал Газоль в своих соцсетях.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

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