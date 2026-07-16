Мартинес: «Второй подряд выход в финал ЧМ означает, что все, что Аргентина делала, было правильно»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал особенным моментом выход в финал чемпионата мира-2026 после победы над Англией (2:1).

«Это особенный момент. Особенная возможность выиграть турнир. Это очень важно для моей страны, моей семьи и моих партнеров по команде. Второй подряд выход в финал чемпионата мира означает, что все, что мы делали, было правильным путем. Я невероятно горжусь всеми, особенно своей семьей», — приводит BBC слова Мартинеса.

Финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании пройдет в воскресенье, 19 июля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.