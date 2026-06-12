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12 июня, 15:00

Газзаев назвал блестящей церемонию открытия чемпионата мира-2026: «Большой праздник футбола»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от церемонии открытия чемпионата мира-2026.

«Блестящая церемония открытия. Чемпионат мира — это явление в международном спорте. На протяжении месяца мы будем наслаждаться играми, увидим много прекрасных команд и футболистов.

В этот раз сделали очень масштабный турнир. На мой взгляд, это хорошо повлияет на популяризацию футбола и даст большой стимул для молодого поколения. В целом это большой праздник футбола», — сказал Газзаев «СЭ».

Логотип Чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Чемпионат мира — лучшее время. И даже формат с 48 командами его не испортит

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико состоялась торжественная церемония открытия чемпионата.

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