Газзаев назвал блестящей церемонию открытия чемпионата мира-2026: «Большой праздник футбола»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от церемонии открытия чемпионата мира-2026.



«Блестящая церемония открытия. Чемпионат мира — это явление в международном спорте. На протяжении месяца мы будем наслаждаться играми, увидим много прекрасных команд и футболистов.



В этот раз сделали очень масштабный турнир. На мой взгляд, это хорошо повлияет на популяризацию футбола и даст большой стимул для молодого поколения. В целом это большой праздник футбола», — сказал Газзаев «СЭ».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико состоялась торжественная церемония открытия чемпионата.

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