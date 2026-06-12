Церемония открытия ЧМ 2026 в США: во сколько, кто выступит из звезд

Стало известно, кто выступит на церемонии открытия ЧМ-2026 в США

Стало известно, кто выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2026 в США. В шоу примут участие популярная поп-певица Кэти Перри, рэпер Future, бразильская певица Анитта и солистка южнокорейской женской группы BLACKPINK Лиза.

Шоу состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе перед игрой США — Парагвай в ночь с 12 на 13 июня. Начало — в 02.40 по московскому времени. Стартовый свисток в матче открытия прозвучит в 04.00 мск.

В прямом эфире масштабное шоу покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Впервые в истории чемпионата мира по футболу будут сразу три церемонии открытия. Ранее шоу уже прошли в Мехико и Канаде.