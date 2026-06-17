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17 июня, 19:15

Бондаренко назвал главный минус сборной Кабо-Верде

Александр Кружков
Обозреватель
Фото Reuters

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Кабо-Верде на выход в плей-офф ЧМ-2026.

— Выйдет Кабо-Верде в плей-офф?

— Почему нет? Команда звезд с неба не хватает, но крепкая, сыгранная. Почти все футболисты востребованы в европейских лигах. К тому же сейчас на кураже. Не знаю, как насчет Уругвая, но победить Саудовскую Аравию им вполне по силам.

— Главный минус Кабо-Верде?

— Средний возраст сборной — без малого 30 лет. Выскочить из группы она способна, но на дистанции будет очень тяжело. Разве сравнишь Кабо-Верде и тот же Сенегал? Одни против французов спокойно играют в открытый футбол и имеют кучу моментов, а другие с испанцами «ставят автобус» и отбиваются 90 минут.

В 1-м туре группы H сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0). Команда проведет следующий матч на ЧМ-2026 22 июня против Уругвая.

Интервью Владислава Бондаренко об&nbsp;африканских сборных на&nbsp;ЧМ-2026.«Россия не обыграла бы Сенегал. «Трешку» бы получила — и до свидания». Интервью Бондаренко-младшего

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