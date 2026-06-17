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17 июня, 19:00

Бондаренко об игре Возиньи в матче с Испанией: «Вытащил парочку сложных мячей — и из этого раздули сенсацию»

Александр Кружков
Обозреватель
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья.
Фото Reuters

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» оценил игру вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в матче с Испанией (0:0) на ЧМ-2026.

— В Кабо-Верде перед стартовым матчем мало кто верил. Вы тоже?

— Да все считали, что будет разгром. Похоже, испанцы просто недооценили соперника. Думали — выйдут, на классе раскатают... Но кабовердианцы выстояли.

— Лучшим у них был 40-летний вратарь Возинья.

— Нельзя сказать, что он выдал матч жизни. Сыграл на своем уровне.

— Вы полагаете?

— Я же видел его в предыдущих матчах. Голкипер опытнейший, надежный. Тут вытащил парочку сложных мячей — и из этого раздули сенсацию... Если говорить в целом о сборной Кабо-Верде, никто из футболистов не прыгнул выше головы. Взяли очочко за счет организованных действий в защите и запредельной самоотверженности.

— Исчерпывающе.

— В принципе, играли испанцы правильно. Но все нужно было делать быстрее. Особенно в завершающей стадии. А они мячик катали-катали... Ну и смысл? Так команду, которая обороняется низким блоком, не вскроешь. Почему никто не ускорялся, не обыгрывал один в один?

Возинья был признан лучшим игроком матча между Кабо-Верде и Испанией. После встречи число подписчиков 40-летнего футболиста в соцсетях выросло с 50 тысяч до более 10 миллионов.

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