Боливия победила Чили в отборе ЧМ-2026

Сборная Боливии переиграла команду Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто.

На 5-й минуте полузащитник Мигелито открыл счет. В середине первого тайма боливийцы остались в меньшинстве, так как Чавес Крус получил красную карточку. В начале второй половины составы уравнялись — защитник Франсиско Сьерральта был удален с поля. На последней минуте Энцо Монтейро забил второй мяч хозяев и установил окончательный счет.

Боливийцы набрали 17 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Чилийцы идут последними — 10 очков.