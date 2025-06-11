Бразилия и Парагвай сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Бразилии и Парагвая играют в заключительном, 16-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира в ночь на среду, 11 июня. Матч на «Арене Коринтианс» в Сан-Паулу (Бразилия) начинается в 3.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Бразилия — Парагвай можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ». Матч в прямом эфире транслирует телеканал и сайт «Матч ТВ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 03:45. ()

После 15 туров отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия с 22 очками идет на 4-м месте, Парагвай с 24 очками занимает 3-е место (обе команды претендуют на прямой выход в финальный турнир чемпионата мира).