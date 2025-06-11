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11 июня 2025, 01:15

Перу — Эквадор: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Перу и Эквадор сыграют в матче отбора чемпионата мира
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Перу и Эквадора играют в заключительном, 16-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира в ночь на среду, 11 июня. Матч на Национальном стадионе в Лиме (Перу) начнется в 4.30 по московскому времени.

Ключевые события игры Перу — Эквадор можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ». Матч показывает телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
11 июня 2025, 04:30. ()
Перу
0:0
Эквадор

После 15 туров отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке Перу с 11 очками идет на 9-м месте и уже не имеет шансов на продолжение борьбы за путевку в финальный турнир. Эквадор с 24 очками занимает 2-е место и напрямую выходит на чемпионат мира.

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