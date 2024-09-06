Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:11

Болельщики сборной Аргентины попрощались с Ди Марией, завершившим карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анхель Ди Мария.
Фото Reuters

Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Чили на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе прошла церемония чествования аргентинского нападающего Анхеля Ди Мария. 36-летний аргентинец завершил международную карьеру.

Минувшим летом Ди Мария объявил о своем решении завершить карьеру после Кубка Америки-2024.

На счету 36-летнего футболиста 145 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 31 гол и сделал 32 голевые передачи. В составе «Альбиселесте» он стал чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 годах.

Анхель Ди Мария
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Трамп заявил о своем замешательстве по поводу заявления Путина о поддержке Харрис
Ротенберг оставил 152 млн на скамейке запасных СКА. Что произошло в КХЛ
Пенсионерка рассказала об избиении отцом Алисы Тепляковой на детской площадке
СМИ рассказали о причинах гибели пассажиров при крушении яхты у Сицилии
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости