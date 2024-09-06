Болельщики сборной Аргентины попрощались с Ди Марией, завершившим карьеру

Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Чили на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе прошла церемония чествования аргентинского нападающего Анхеля Ди Мария. 36-летний аргентинец завершил международную карьеру.

Минувшим летом Ди Мария объявил о своем решении завершить карьеру после Кубка Америки-2024.

На счету 36-летнего футболиста 145 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил 31 гол и сделал 32 голевые передачи. В составе «Альбиселесте» он стал чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 годах.