Аргентина примет Чили в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на пятницу, 6 сентября. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире этот матч покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до старта игры, ее также можно посмотреть на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru.

Основные события матча Аргентина — Чили будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Аргентина лидирует в южноамериканском отборе чемпионата мира, обладатели титула набрали 15 очков в шести матчах. Чилийцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с 5 очками.

В отборе ЧМ-2026 принимают участие 10 южноамериканских команд. Шесть сборных попадут в финальный турнир напрямую, еще одна команда отправится в стыковые матчи.