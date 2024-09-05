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Сегодня, 20:00

Аргентина — Чили: смотреть трансляцию матча отбора чемпионата мира

Прямая трансляция матча Аргентина — Чили начнется в 2.55
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Аргентина примет Чили в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на пятницу, 6 сентября. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире этот матч покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до старта игры, ее также можно посмотреть на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru.

Основные события матча Аргентина — Чили будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
06 сент, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Чили

Аргентина лидирует в южноамериканском отборе чемпионата мира, обладатели титула набрали 15 очков в шести матчах. Чилийцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с 5 очками.

В отборе ЧМ-2026 принимают участие 10 южноамериканских команд. Шесть сборных попадут в финальный турнир напрямую, еще одна команда отправится в стыковые матчи.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
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