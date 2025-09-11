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11 сентября 2025, 06:57

Батиста уволен из сборной Венесуэлы после невыхода на чемпионат мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Фернандо Батиста.
Фото AFP

Федерация футбола Венесуэлы объявила об увольнении Фернандо Батисты с поста главного тренера национальной сборной. 55-летний аргентинец занимал эту должность с марта 2023 года.

«Решение принято в связи с тем, что поставленные спортивные цели не были достигнуты в течение этого цикла. Несмотря на признание приложенных усилий и самоотверженности, федерация считает необходимым изменение курса, чтобы наша сборная продолжала развиваться и укрепляться. Под руководством Батисты национальная команда продемонстрировала конкурентоспособный характер и футбольный прогресс, однако конечные результаты не оправдали ожиданий страны и организации», — говорится в пресс-релизе.

Под руководством Батисты команда провела 28 матчей, в которых одержала 9 побед и 8 раз сыграла вничью.

В отборочном турнире чемпионата мира-2026 венесуэльцы набрали 18 очков и заняли 8-е место, не попав в финальную стадию. Команда потерпела три поражения подряд в конце отбора, поэтому не попала в Топ-7.

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