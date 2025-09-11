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11 сентября 2025, 03:07

Мбаппе: «Финал ЧМ-2026 снится мне утром, днем и вечером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что мечтает сыграть в финале чемпионата мира-2026.

«Я фаталист в отношении того, каков мир футбола, но не того, какова жизнь. Жизнь прекрасна. Футбол такой, какой он есть. Честно говоря, если бы у меня не было этой страсти, мир футбола давно бы мне опротивел. Усталость не означает, что ты больше не любишь то, что делаешь. Я все еще безумен. Финал чемпионата мира, который состоится 19 июля в США, снится мне утром, днем и вечером. Дата назначена. У нас отличная команда, надеюсь, мы попадем туда», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал турнира запланирован на 19 июля.

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