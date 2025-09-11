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11 сентября 2025, 12:14

Дешам — о Ману Коне: «Его недооценивают»

Павел Лопатко

Тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил игру полузащитника «Ромы» Ману Коне.

«Я повторяю: Ману Коне недооценивают. Он проводит очень хороший сезон в «Роме» и с каждой тренировкой становится все более важным для нас. Он очень эффективен в отборе мяча, но он не должен ограничиваться ролью опорного полузащитника, потому что он также вносит свой вклад в использование мяча», — сказал Дешам на пресс-конференции.

24-летний француз в сезоне-2025/26 в двух матчах серии А не отметился результативными действиями. За сборную в общей сложности он сыграл в 10 матчах, пока без голов и голевых передач.

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