Дешам — о Ману Коне: «Его недооценивают»

Тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил игру полузащитника «Ромы» Ману Коне.

«Я повторяю: Ману Коне недооценивают. Он проводит очень хороший сезон в «Роме» и с каждой тренировкой становится все более важным для нас. Он очень эффективен в отборе мяча, но он не должен ограничиваться ролью опорного полузащитника, потому что он также вносит свой вклад в использование мяча», — сказал Дешам на пресс-конференции.

24-летний француз в сезоне-2025/26 в двух матчах серии А не отметился результативными действиями. За сборную в общей сложности он сыграл в 10 матчах, пока без голов и голевых передач.