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17 июня, 09:10

Ашурматов сравнил чемпионаты России и Ирана

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» сравнил чемпионаты России и Ирана.

Ашурматов с 2023 по 2025 год играл за «Рубин», после чего перешел в иранский «Эстегляль».

— Можете сравнить чемпионаты России и Ирана?

— Конечно, чемпионат России намного сильнее.

— Ни разу не было сожаления, что решили из первого перейти во второй?

— Нет, почему? Мне нужна была игровая практика. В «Рубине» она была, но немного. Поэтому хотел попробовать себя в другом месте. И все шло по плану. До войны.

— Какие воспоминания остались о двух годах, которые вы провели в Казани?

— Даже почти о трех. Очень хорошие! Потому что у меня в Казани дочь родилась. Так что этот город для меня как второй дом. И коллектив у нас там сложился отличный. Ребята, тренеры — все очень дружные были. Если честно, скучаю. К сожалению, с тех пор как ушел, еще не был там ни разу.

— А с кем-то из той команды контакт поддерживаете?

— Со многими. Недавно общался с Ивановым, который закончил карьеру. Зотову написал. Но сюда, на чемпионат мира, пока еще никто мне не писал.

Рустамжон Ашурматов.«Сейчас Португалия, думаю, сильнее без Роналду, чем с ним». Интервью защитника сборной Узбекистана Ашурматова
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