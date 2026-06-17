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17 июня, 09:09

ЧМ-2026, результаты 16-17 июня: Франция обыграла Сенегал, Аргентина победила Алжир и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Getty Images
Матчи 1-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу

Вечером 16 июня на ЧМ-2026 Франция обыграла Сенегал (3:1) в Нью-Йорке (США).

В ночь на 17 июня прошли три встречи. В Фоксборо (США) Норвегия разгромила Ирак (4:1), Аргентина победила Алжир (3:0) в Канзас-Сити (США), в Санта-Клара (США) Австрия обыграла Иорданию (3:1).

16 июня, вторник

Чемпионат мира. Группа I.
16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
3:1
Сенегал

17 июня, среда

Чемпионат мира. Группа I.
17 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Ирак
1:4
Норвегия
Чемпионат мира. Группа J.
17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
3:0
Алжир
Чемпионат мира. Группа J.
17 июня, 07:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Австрия
3:1
Иордания

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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