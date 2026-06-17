ЧМ-2026, результаты 16-17 июня: Франция обыграла Сенегал, Аргентина победила Алжир и другие матчи
Матчи 1-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу
Вечером 16 июня на ЧМ-2026 Франция обыграла Сенегал (3:1) в Нью-Йорке (США).
В ночь на 17 июня прошли три встречи. В Фоксборо (США) Норвегия разгромила Ирак (4:1), Аргентина победила Алжир (3:0) в Канзас-Сити (США), в Санта-Клара (США) Австрия обыграла Иорданию (3:1).
16 июня, вторник
17 июня, среда
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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