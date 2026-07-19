Аргентина не нанесла ни одного удара в первом тайме финала ЧМ-2026 против Испании

Сборная Аргентины не нанесла ни одного удара в первом тайме финала ЧМ-2026 против Испании.

Как сообщает Opta, аргентинцы стали вторыми, кому не удалось ни разу пробить по воротам соперников в первых таймах финалов чемпионатов мира. Первой такой командой была Франция в финале ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, пенальти — 2:4).

Всего в первом тайме было нанесено три удара — все были выполнены сборной Испании. По данным Opta, это худший результат в финалах чемпионатов мира с 1966 года.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.