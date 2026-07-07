Сборные Аргентины и Египта сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 7 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Мнения о матче Аргентина — Египет

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после завершения группового этапа отметил, что для команды начинается новый этап турнира.

«Мы в порядке, теперь начинается другой этап чемпионата мира. Теперь начинается самое интересное».

Помощник главный тренер сборной Египта Ибрагим Хассан заявил, что их сборная не боится Месси, так как у них есть свой ответ.

«Матч с Аргентиной? У них есть Месси, но у нас есть Салах и ещё 26 Месси, а также Аллах с нами. Мы не думаем о Месси, отношение к нему будет такое же, как к любому другому игроку команды соперника».

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Египет

Букмекеры считают Аргентину явным фаворитом встречи. Победа команды Лионеля Скалони оценивается коэффициентом 1.36. Ничья идет за 4.75, победа Египта — за 9.50.