Число подписчиков вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи после матча с Испанией выросло с 50 тысяч до 10 миллионов

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал популярность в социальных сетях после ничьей с Испанией (0:0) в матче 1-го тура чемпионата мира-2026.

До игры на 40-летнего африканца были подписаны около 50 тысяч человек. Спустя сутки после матча с испанцами число подписчиков выросло до 10,3 миллиона.

Возинья в игре с Испанией отметился 7 сейвами и был признан лучшим игроком встречи. В общей сложности европейская команда нанесла 27 ударов в сторону ворот африканца.

За сборную Кабо-Верде Возинья сыграл в 89 матчах, в которых пропустил 81 гол. В 36 встречах не пропустил голов. В понедельник, 15 июня, он дебютировал на чемпионатах мира.