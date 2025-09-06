Англия — Андорра: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск
Англия и Андорра сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборные Англии и Андорры встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 6 сентября. Игра на Национальном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) начнется в 19.00 по московскому времени.
Игру Англия — Андорра в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.
Отслеживать ключевые события игры Англия — Андорра можно в матч-центре сайта «СЭ».
Англия и Андорра в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Албанией, Сербией и Латвией. Англичане набрали 9 очков в 3 матчах и идут первыми в группе, андоррцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают последнее место с 0 очков.
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