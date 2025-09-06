Сборные Англии и Андорры встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 6 сентября. Игра на Национальном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) начнется в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

06 сентября 2025, 19:00. Вилла Парк (Бирмингем)

Игру Англия — Андорра в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Отслеживать ключевые события игры Англия — Андорра можно в матч-центре сайта «СЭ».

Англия и Андорра в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Албанией, Сербией и Латвией. Англичане набрали 9 очков в 3 матчах и идут первыми в группе, андоррцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают последнее место с 0 очков.