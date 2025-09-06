В сборной Англии пока не планируют вызывать Гринвуда

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что он не разговаривал с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом и что в штабе команды не думали о вызове этого игрока.

«Я не разговаривал с ним до сих пор. Я не разговаривал ни с ним, ни с его представителями. Насколько я понимаю, он хотел играть за Ямайку, поэтому мы не стали об этом задумываться. На данный момент его не было в заявке, и мы не думаем о нем в нашей команде.

Но мы будем поддерживать контакт, мы продолжим следить за ним, потому что из разговоров с Мейсоном и его семьей я знаю, что он любит Ямайку, уважает Ямайку.

В настоящий момент он хочет сконцентрироваться на клубном футболе, а не связывать себя обязательствами перед международной командой. Мы должны уважать это, как бы мы ни старались, чтобы он приехал сюда на эти сборы. Так что, кто знает, что будет в будущем», — сказал Тухель на пресс-конференции.

23-летний уроженец английского Брадфорда с июля 2024 года играет за «Марсель». Он сыграл один матч за сборную Англии в сентября 2020 года. В сезоне-2025/26 в 3 матчах за французскую команду Гринвуд забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

В феврале 2023 года с Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования.