Аргентина — Египет: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Аргентины и Египта встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 7 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Матч Аргентина — Египет можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2 в дополнительное время. Египет на предыдущей стадии прошел Австралию: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти африканская команда победила — 4:2.
Победитель матча Аргентина — Египет в 1/4 финала сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.
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