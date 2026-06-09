Аленичев скептически оценил перспективы Бразилии на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в колонке для «СЭ» высказался о шансах Бразилии на чемпионате мира-2026.

«В нынешней сборной я назвал бы лучшим игроком главного тренера Карло Анчелотти. Он среди пентакампеонов точно фигура номер один. Да, есть Винисиус — один из лучших футболистов мира. Есть Рафинья. Но остальные не выдерживают сравнения с прежними поколениями. Поэтому к перспективам Бразилии на этом чемпионате мира отношусь скептически», — написал Аленичев в колонке для «СЭ».

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. В турнире примут участие 48 сборных.

Бразилия в группе C сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.

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