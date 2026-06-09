Сборные Мексики и ЮАР встретятся на чемпионате мира

Сборные Мексики и ЮАР встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в четверг, 11 июня. Игра будет проходить на стадионе «Ацтека» в Мехико, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Мексика — ЮАР можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.

11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Мексика и Южная Африка выступят в группе А, где также будут играть Чехия и Южная Корея.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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