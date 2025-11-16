Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Албанией

Сборная Англии на выезде победила Албанию в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

Оба гола в этой игре забил Харри Кейн, который отличился на 74-й и 82-й минутах.

Сборная Англии ранее уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. Команда набрала 24 очка за восемь матчей и заняла первое место в группе К. Албания, ставшая второй с 14 баллами, сыграет в стыковых матчах.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

16 ноября, 20:00. Air Albania Stadium (Тирана)

В параллельном матче дня Сербия дома обыграла Латвию со счетом 2:1. У хозяев голами отметились Александр Катай и Александар Станкович, а у гостей — Владислав Гутковски.

Обе команды не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.