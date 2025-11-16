Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:53

Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Албанией

Алина Савинова
Харри Кейн.
Фото Reuters

Сборная Англии на выезде победила Албанию в последнем матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

Оба гола в этой игре забил Харри Кейн, который отличился на 74-й и 82-й минутах.

Сборная Англии ранее уже гарантировала себе выход на чемпионат мира-2026. Команда набрала 24 очка за восемь матчей и заняла первое место в группе К. Албания, ставшая второй с 14 баллами, сыграет в стыковых матчах.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
0:2
Англия

В параллельном матче дня Сербия дома обыграла Латвию со счетом 2:1. У хозяев голами отметились Александр Катай и Александар Станкович, а у гостей — Владислав Гутковски.

Обе команды не смогли отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
2:1
Латвия

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Албании по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Латвии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Читайте также
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция обыграла Азербайджан, Украина сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

ЧМ-2026, расписание и результаты 16 ноября: Англия обыграла Албанию, Италия — Норвегия и другие матчи

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости