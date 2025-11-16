Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:53

Франция обыграла Азербайджан, Украина сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
Мало Густо и Магнес Аклиуш.
Фото Reuters

Сборная Франции на выезде победила Азербайджан в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 3:1.

За французов забили Жан-Филипп Матета и Магнес Аклиуш. Еще один мяч записали на вратаря Азербайджана Шахрудина Магомедалиева. Гол хозяев забил Ренат Дадашов.

Франция уже гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан (1 очко) расположился на четвертой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Франция

В другом матче группы D сборная Исландии проиграла Украине в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026 — 0:2. Встреча прошла в Варшаве.

Голы забили Александр Зубков на 83-й минуте и Алексей Гуцуляк на 90+3-й минуте.

Команда Украины (10 очков) обеспечила себе второе место в группе D и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Исландия (7 очков) заняла третье место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Украина
2:0
Исландия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
Читайте также
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роналду: «Мы вышли на чемпионат мира. Вперед, Португалия!»

Дубль Кейна принес сборной Англии победу над Албанией

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости