Босния и Герцеговина — Катар: Джеко и Колашинац выйдут на поле с первых минут

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

Босния и Герцеговина: Василь, Катич, Раделич, Малич, Колашинац, Башич, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

Запасные: Юрнас, Зломислич, Муякич, Хаджикадунич, Дедич, Тахирович, Гигович, Мемич, Хаджиахметович, Бурнич, Мамич, Баждар, Табакович, Лукич.

Катар: Абунада, Мигель, Лайе, Джабер, Хухи, Аль-Браке, Будиаф, Фати, Эдмилсон Жуниор, Аль-Хаидос, Афиф.

Запасные: Закария, Баршам, Мендес, Аль-Оуи, Аль-Хуссейн, Хатем, Аль-Ганехи, Аль-Аельдин, Мунтари, Абдурисаг, Али, Мохаммед, Аль-Маннаи.

Босния и Герцеговина занимает третье место в группе B, Катар идет на четвертой строчке. Обе команды набрали по 1 очку, боснийцы идут выше в таблице благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Матч Босния и Герцеговина — Катар пройдет в среду, 24 июня на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США) и начнется в 22.00 (мск).