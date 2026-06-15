40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья расплакался после ничьей с Испанией на ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья эмоционально отреагировал на ничью со сборной Испании в групповом турнире чемпионата мира-2026.

Игра проходила в Атланте (США) и завершилась вничью — 0:0. Возинья сделал за матч семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи. 40-летний голкипер расплакался сразу после финального свистка.

Возинья является игроком португальского «Шавеша», который выступает во Второй лиге. По данным Transfermarkt, его контракт истекает 30 июня, он станет свободным агентом.

Ранее Возинья играл за АЕЛ (Кипр), «Тренчин» (Словакия), «Зимбру» (Молдавия) и «Жил Висенте» (Португалия).